ГлавнаяНовости

Защитник «Витебска»: «Тренеры сказали прекратить обсуждать коронавирус»

сегодня, 13:44

Защитник «Витебска» Олег Карамушка рассказал об обстановке в Беларуси на фоне пандемии коронавируса. 

Сперва были разговоры о приостановке чемпионата Беларуси, но потом они поутихли. Тренеры сказали нам прекратить обсуждать эту тему в раздевалке, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. Но в то же время наставники просят соблюдать меры предосторожности — в раздевалке чаще дезинфицируем руки. Также договорились, что пока обойдемся без рукопожатий.

После тренировок большую часть времени мы проводим дома, никуда почти не выходим. Если в маркет за продуктами, то в маске. Некоторые кафе и магазины, самостоятельно, без указаний властей, ограничили время своей работы до семи вечера. В остальном Витебск, как и прежде, живет обычной жизнью.

Все новости
Ловрен: «Мы заперты дома, уже 46 дней никуда не выходили»
Сегодня, 13:09 Комментарии2
Моуриньо: «Я плакал в машине после поражения от „Баварии“»
Сегодня, 13:06 Комментарии7
Алессио рассказал об уходе Конте из «Ювентуса»
Сегодня, 13:03 Комментарии3
Ляпорт: «Я полностью здоров»
Сегодня, 12:25 Комментарии3
Флоренци заявил, что не хочет возвращаться в «Рому»
Сегодня, 12:25 Комментарии3
Хески: «Из-за коронавируса начал следить за своей диетой»
Сегодня, 12:11 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:03
хорошо то что хорошо заканчивается))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:58
Тренеры правильно говорят.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100