Защитник «Витебска»: «Тренеры сказали прекратить обсуждать коронавирус»

Защитник «Витебска» рассказал об обстановке в Беларуси на фоне пандемии коронавируса.

Сперва были разговоры о приостановке чемпионата Беларуси, но потом они поутихли. Тренеры сказали нам прекратить обсуждать эту тему в раздевалке, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. Но в то же время наставники просят соблюдать меры предосторожности — в раздевалке чаще дезинфицируем руки. Также договорились, что пока обойдемся без рукопожатий.

После тренировок большую часть времени мы проводим дома, никуда почти не выходим. Если в маркет за продуктами, то в маске. Некоторые кафе и магазины, самостоятельно, без указаний властей, ограничили время своей работы до семи вечера. В остальном Витебск, как и прежде, живет обычной жизнью.