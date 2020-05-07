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Боккетти: «Однажды я вернусь в „Спартак“»

сегодня, 17:09

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, ныне выступающий в составе «Вероны», вспомнил о своем периоде в московском клубе, а также выразил уверенность в том, что однажды вернется в Россию.

Я буду помнить мое время в “Спартаке”, сохраню эти моменты в моем сердце навсегда! Я часто говорил, что хотел бы завершить карьеру в “Спартаке”, но у жизни свои планы. Но я знаю, что однажды вернусь в “Спартак”, и необязательно в качестве футболиста.

Самый любимый матч — игра с “Тереком”, в которой мы победили со счетом 3:0. На стадионе была такая сумасшедшая энергетика, что даже сдавливало воздух! Мы играли в такой атмосфере, что я помню события, будто это было вчера. И, конечно, самый главный момент в “Спартаке” — победы в чемпионате и Суперкубке России.

Хочу пожелать болельщикам поддерживать команду несмотря ни на что. Так, как вы всегда это делали. И команда вернется на топ-уровень, чего, конечно же, заслуживает. Также желаю “Спартаку” много побед и трофеев! Вперед, “Спартак”, ты всегда в моем сердце!

Ранее Боккетти рассказал, что мог продолжить карьеру в РПЛ, однако не хочет выступать против «Спартака».

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 18:00
Правильно, Сальваторе. Спартаковец однажды- спартаковец навсегда!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:17
Скоро все зулусы соберутся.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:14
ну раз больше некуда иди)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:12
Пешком?). Удачи дойти!).
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:10
Место себе уже нагрел
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