Боккетти: «Однажды я вернусь в „Спартак“»

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сегодня, 17:09

Бывший защитник «Спартака» , ныне выступающий в составе «Вероны», вспомнил о своем периоде в московском клубе, а также выразил уверенность в том, что однажды вернется в Россию.

Я буду помнить мое время в “Спартаке”, сохраню эти моменты в моем сердце навсегда! Я часто говорил, что хотел бы завершить карьеру в “Спартаке”, но у жизни свои планы. Но я знаю, что однажды вернусь в “Спартак”, и необязательно в качестве футболиста.



Самый любимый матч — игра с “Тереком”, в которой мы победили со счетом 3:0. На стадионе была такая сумасшедшая энергетика, что даже сдавливало воздух! Мы играли в такой атмосфере, что я помню события, будто это было вчера. И, конечно, самый главный момент в “Спартаке” — победы в чемпионате и Суперкубке России.



Хочу пожелать болельщикам поддерживать команду несмотря ни на что. Так, как вы всегда это делали. И команда вернется на топ-уровень, чего, конечно же, заслуживает. Также желаю “Спартаку” много побед и трофеев! Вперед, “Спартак”, ты всегда в моем сердце!