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Саа: «Поразительно, что Роналду в 18 лет имел такую уверенность в себе»

сегодня, 13:15

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа порассуждал о причинах успеха форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, в начале карьеры игравшего в МЮ.

Он постоянно добивался прогресса, на протяжении всей его карьеры с 18 лет его самоотдача не менялась. Может быть, по началу он был менее уверен в себе, так как его постоянно проверяли на прочность, и Роналду должен был доказывать свой уровень.

Но обладая такой уверенностью, чтобы тренироваться, работать и быть последовательным независимо от разговоров людей, – это удивительный навык. Это лучше, чем просто обладать талантом – его анализ в столь юном возрасте развивался, он сохранял эти качества... Для меня это гениально.

Также недавно Саа рассказал о другом экс-форварде МЮ Руде Ван Нистелрое

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Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:32
С юных лет Роналду бегал с собаками на перегонки и прыгал выше всех, разбивая головой кокосы.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:17
Талант как говорится с детства
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