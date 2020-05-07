Саа: «Поразительно, что Роналду в 18 лет имел такую уверенность в себе»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» порассуждал о причинах успеха форварда «Ювентуса» , в начале карьеры игравшего в МЮ .

Он постоянно добивался прогресса, на протяжении всей его карьеры с 18 лет его самоотдача не менялась. Может быть, по началу он был менее уверен в себе, так как его постоянно проверяли на прочность, и Роналду должен был доказывать свой уровень.

Но обладая такой уверенностью, чтобы тренироваться, работать и быть последовательным независимо от разговоров людей, – это удивительный навык. Это лучше, чем просто обладать талантом – его анализ в столь юном возрасте развивался, он сохранял эти качества... Для меня это гениально.