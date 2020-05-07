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Сетьен: «Фабиан Руис не только великолепный игрок, но и прекрасный человек»

сегодня, 12:30

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высоко отозвался о полузащитнике «Наполи» Фабиане Руисе, с которым он имел опыт работы в «Бетисе».

После матча в Лиге чемпионов он зашел к нам в раздевалку и подарил свою футболку тренерскому штабу, который работал со мной в «Бетисе». Это очень важный знак, который отражает класс и смирение парня, который, когда мы были в «Бетисе», внес значительный вклад в результаты команды.

Если мы будем говорить о нем, все подумают, что мы пытаемся привезти его в «Барселону», но правда в том, что мы желаем ему всего самого лучшего. Его рост был экспоненциальным. Ему нужна была только возможность; мы дали ему шанс, и он ухватился за него. Он не только великолепный игрок, но и прекрасный человек.

Я тренировал его в течение одного года, достаточно, чтобы понять, что у нас был игрок экстраординарного уровня, с огромным потенциалом и что ему легко продемонстрировать его.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:08
Зазывалово)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:59
Так бывает.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 12:44
Хороший футболист. Он подошел бы Барсе.
Думаю дешевле 75 миллионов его Наполи не отдаст.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:35
Игроки хороший, но стоить будет дорого
beefs
beefs
сегодня в 12:32
это частое явление
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