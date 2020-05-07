Сетьен: «Фабиан Руис не только великолепный игрок, но и прекрасный человек»

Главный тренер «Барселоны» высоко отозвался о полузащитнике «Наполи» , с которым он имел опыт работы в «Бетисе».

После матча в Лиге чемпионов он зашел к нам в раздевалку и подарил свою футболку тренерскому штабу, который работал со мной в «Бетисе». Это очень важный знак, который отражает класс и смирение парня, который, когда мы были в «Бетисе», внес значительный вклад в результаты команды.

Если мы будем говорить о нем, все подумают, что мы пытаемся привезти его в «Барселону», но правда в том, что мы желаем ему всего самого лучшего. Его рост был экспоненциальным. Ему нужна была только возможность; мы дали ему шанс, и он ухватился за него. Он не только великолепный игрок, но и прекрасный человек.

Я тренировал его в течение одного года, достаточно, чтобы понять, что у нас был игрок экстраординарного уровня, с огромным потенциалом и что ему легко продемонстрировать его.