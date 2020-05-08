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Невилл: «Ди Мария был ужасен в МЮ»

сегодня, 08:26

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о выступлениях полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии за «красных дьяволов» в сезоне 2014/2015:

Время от времени мы слышим критику Манчестера или всей Англии, когда футболист играет отвратительно, как это делал Ди Мария в МЮ. Он был ужасен. Я думал, что мы подписываем топ-игрока. Но он с самого первого дня не был заинтересован. Пусть посмотрит на другую сторону Манчестера. Ведь Серхио Агуэро прекрасно здесь освоился, как и Сабалета. Они не спешили отсюда уезжать.

Я буду защищать свой город до самого конца. Его супругу обокрали здесь. Это затуманивает ее взгляд на город.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:39
Месть за интервью жены...Не знал, что Невил на такое способен.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 08:36
Ну тут Гари конечно преувеличивает, не настолько был плох Анхель. Хотя конечно ожиданий не оправдал, как судя по всему не оправдал и Манчестер ожиданий самого футболиста...
beefs
beefs
сегодня в 08:27
у каждого свое мнение
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