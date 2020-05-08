Невилл: «Ди Мария был ужасен в МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о выступлениях полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии за «красных дьяволов» в сезоне 2014/2015:

Время от времени мы слышим критику Манчестера или всей Англии, когда футболист играет отвратительно, как это делал Ди Мария в МЮ . Он был ужасен. Я думал, что мы подписываем топ-игрока. Но он с самого первого дня не был заинтересован. Пусть посмотрит на другую сторону Манчестера. Ведь Серхио Агуэро прекрасно здесь освоился, как и Сабалета. Они не спешили отсюда уезжать.

Я буду защищать свой город до самого конца. Его супругу обокрали здесь. Это затуманивает ее взгляд на город.