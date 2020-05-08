Уокер объяснил, почему вновь нарушил режим самоизоляции

Защитник «Манчестер Сити» выступил с заявлением в связи с публикациями в СМИ о том, что он в третий раз нарушил режим самоизоляции.

Мне кажется, что я достаточно долго молчал. В свете последней статьи, опубликованной обо мне и моей семье, чувствую, что у меня нет иного выбора, кроме как выступить публично.

Недавно я пережил один из самых сложных периодов в моей жизни, за который несу полную ответственность. Однако теперь я чувствую, что меня преследуют. Это отражается не только на мне, но и на здоровье моей семьи и моих маленьких детей.

В связи с событиями в среду я отправился в Шеффилд, чтобы вручить моей сестре поздравительную открытку и подарок, а также поговорить с одним из немногих людей, которым, как я считаю, могу доверять в своей жизни. Она обняла меня, чтобы напомнить мне, насколько она заботится и что меня любят. Что я должен был сделать — оттолкнуть её?

Затем я отправился в дом моих родителей, чтобы забрать домашнюю еду. Опять же, это была чрезвычайно тяжёлая пора для них: всё, что я пережил в своей жизни, они переживали со мной.

Что сделали мои родители и сестра, чтобы их частную жизнь выставляли напоказ, когда фотографы следуют за мной по пятам? Я постоянно чувствую, что за мной следят. Не чувствую себя в безопасности даже в границах своего дома — почему они должны чувствовать себя так же? Кто из них это заслужил?

Когда всё внимание уделяется коронавирусу, кто будет задумываться о психическом состоянии человека. Я обычный человек, у которого есть чувства, и который может расстраиваться, как и все остальные.

То, что ты профессиональный спортсмен, не даёт тебе иммунитет ко всему этому. Это грустно, но я чувствую, что мою жизнь изучают под микроскопом, но без какого-либо контекста. Понимаю, что люди могут быть расстроены или рассержены моим поведением. Но мне было важно, чтобы меня поняли чуть лучше. Спасибо, что нашли время прочитать о том, что я чувствую.