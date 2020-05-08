Директор «Брайтона»: «Почему мы не можем доиграть сезон на своих аренах?»

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер выступил против инициативы британских футбольных властей доиграть сезон в АПЛ на нейтральных стадионах.

Немцы собираются завершить свой чемпионат, играя на домашних стадионах.

Если они могут, то почему не можем мы? У нас одни из лучших стадионов в мире, одни из лучших футбольных клубов и одна из лучших лиг мира с великолепными управленцами.

Почему мы не можем осуществить это в нашей стране и завершить сезон так, как он начинался?

Мы считаем, нужно разобраться, почему вопрос о нейтральных стадионах вообще выдвинут на первый план. Почему матчи на нейтральных аренах считаются настолько безопаснее игр на домашних стадионах?