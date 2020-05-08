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Матич: «Если ты проигрываешь, на глаза Моуриньо лучше не попадаться»

сегодня, 05:48

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич отметил, что с экс-наставником МЮ Жозе Моуриньо. ныне возглавляющем «Тоттенхэм», было очень трудно общаться в случае поражения команды.

Всё зависит от результата. Если вы выиграли, то Моуриньо становится лучшим парнем на свете.

Но если вы проиграли, то на тренировке на глаза ему лучше не попадаться.

Так или иначе, он потрясающий тренер.

Недавно Моуриньо признался, что плакал в машине после вылета «Реала» от «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2011/12.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 06:00
Жёсткий Моуриньо
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:53
Тренер должен быть строгим иначе все распустятся.
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