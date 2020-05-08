Матич: «Если ты проигрываешь, на глаза Моуриньо лучше не попадаться»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич отметил, что с экс-наставником МЮ Жозе Моуриньо. ныне возглавляющем «Тоттенхэм», было очень трудно общаться в случае поражения команды.
Всё зависит от результата. Если вы выиграли, то Моуриньо становится лучшим парнем на свете.
Но если вы проиграли, то на тренировке на глаза ему лучше не попадаться.
Так или иначе, он потрясающий тренер.
Недавно Моуриньо признался, что плакал в машине после вылета «Реала» от «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2011/12.