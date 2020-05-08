«СКА-Хабаровск» продлил контракт с главным тренером Поддубским

«СКА-Хабаровск» объявил о продлении контракта с главным тренером Алексеем Поддубским:
«СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение сроком на один год.
С рядом футболистов нашего клуба, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении.
⚡⚡⚡«СКА-ХАБАРОВСК» ПОДПИСАЛ НОВЫЙ КОНТРАКТ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) May 8, 2020
«СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение сроком на один год.
С рядом футболистов нашего клуба, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении. pic.twitter.com/qtqir07frV
Напомним, что сезон ФНЛ был завершен досрочно. «СКА-Хабаровск» занимал шестое место в турнирной таблице, набрав 43 очка за 27 туров.