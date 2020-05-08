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«СКА-Хабаровск» продлил контракт с главным тренером Поддубским

сегодня, 11:20

«СКА-Хабаровск» объявил о продлении контракта с главным тренером Алексеем Поддубским:

«СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение сроком на один год.

С рядом футболистов нашего клуба, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении.

Напомним, что сезон ФНЛ был завершен досрочно. «СКА-Хабаровск» занимал шестое место в турнирной таблице, набрав 43 очка за 27 туров. 

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 12:00
значит устраивает руководство клуба
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:43
Почти как Поддубный.
drug01
drug01
сегодня в 11:27
Это хорошо значит будут играть
ОПС
ОПС
сегодня в 11:23
Удачи и успехов.
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