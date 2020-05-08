«СКА-Хабаровск» продлил контракт с главным тренером Поддубским

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сегодня, 11:20

« СКА -Хабаровск» объявил о продлении контракта с главным тренером Алексеем Поддубским:

« СКА -Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение сроком на один год. С рядом футболистов нашего клуба, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении.

⚡⚡⚡« СКА -ХАБАРОВСК» ПОДПИСАЛ НОВЫЙ КОНТРАКТ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ

« СКА -Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение сроком на один год.

С рядом футболистов нашего клуба, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении. pic.twitter.com/qtqir07frV — ФК « СКА -Хабаровск» (@fcska) May 8, 2020