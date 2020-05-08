АПЛ к 23 июню определится с будущим игроков, у которых истекают контракты

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сегодня, 10:54

АПЛ к 23 июню определится с решением по будущему футболистов, у которых истекают контракты 30 июня.

В любом случае ни один игрок не сможет сменить команду до фактического завершения текущего сезона. В понедельник АПЛ обсудит вопросы по будущему игроков с истекающими контрактами. Существует несколько вариантов: продлевать соглашения до конца нынешнего сезона, продлевать контракты на несколько лет или подтверждать, что предложение не будет сделано. Если контракт будет продлен до конца нынешнего сезона, то он истечет в 12 ночи того дня, когда команда провела последний матч. Во время дополнительного времени действия контрактов зарплата не будет начисляться.

АПЛ хочет, чтобы трансферное окно было открыто до марта 2021 года, но нужно согласие ФИФА .