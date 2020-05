«Олимпиакос» продлил контракт с главным тренером клуба .

Новое соглашение 49-летнего наставника рассчитано до лета 2022 года.

Ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με τον κ. Πέδρο Μαρτίνς, μετά την ανανέωση του συμβολαίου του, μέχρι το 2022! / Mr. Evangelos Marinakis, with @CoachPMartins, after the signing of his new contract with #Olympiacos FC until 2022! #Marinakis #PedroMartins #ElProfesor #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/aEOo7BsUMr