ГлавнаяНовости

Сульшер: «Хотим выигрывать трофеи»

сегодня, 15:05

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что хочет выигрывать титулы с клубом:

В МЮ всегда есть давление из-за трофеев. Мы пережили сложный сезон и перестройку, это все видели. Думаю, что мы начинаем видеть что-то воодушевляющее. Мы до сих пор участвуем в Кубке Англии и Лиге Европы. Конечно, мы хотим выиграть трофеи. Наши игроки потрясающие, они продолжают дальше прогрессировать.

Нам хочется, чтобы наша игра в атаке стала лучше. С Бруну и возвращением Погба и Рэшфорда можно ждать от нас захватывающей игры.

Ранее полузащитник МЮ Неманья Матич поделился мнением о Сульшере. 

Все новости
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 15:39
Есть желание играйте только на победу всегда
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:37
С такой ужасной игрой сложно рассчитывать на что-то серьёзное
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:19
смело хотите дальше)) не этим составом не с этим тренером))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:17
Все хотят трофеи, не у всех получается.
Pevandr
Pevandr
сегодня в 15:16
Естественное желание любого клуба.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100