Сульшер: «Хотим выигрывать трофеи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что хочет выигрывать титулы с клубом:

В МЮ всегда есть давление из-за трофеев. Мы пережили сложный сезон и перестройку, это все видели. Думаю, что мы начинаем видеть что-то воодушевляющее. Мы до сих пор участвуем в Кубке Англии и Лиге Европы. Конечно, мы хотим выиграть трофеи. Наши игроки потрясающие, они продолжают дальше прогрессировать.

Нам хочется, чтобы наша игра в атаке стала лучше. С Бруну и возвращением Погба и Рэшфорда можно ждать от нас захватывающей игры.