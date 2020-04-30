ПСЖ объявлен чемпионом Франции

Профессиональная футбольная лига Франции, как и ожидалось, официально объявила ПСЖ чемпионом страны по итогам этого сезона.
2-е место досталось «Марселю», а 3-е — «Ренну». Они вместе с парижанами выступят в Лиге чемпионов.
В Лигу Европы попали: «Лилль» (4-е место), «Реймс» (5-е) и «Ницца» (6-е).
Вылетают: «Амьен» (19-е) и «Тулуза» (20-е).
В Лигу 1 попали: «Лорьян» и «Ланс», которые заняли первые два места в Лиге 2.
спартак и Терек нужно в ФНЛ сплавить,бюджетную конюшню подальше от еврокубков отодвинуть, а то опять пятерик от Лудогорца выхватят.
спартак и Терек нужно в ФНЛ сплавить,бюджетную конюшню подальше от еврокубков отодвинуть, а то опять пятерик от Лудогорца выхватят.
Ждём объявления кабинетного чемпиона в РПЛ. Гы гы гы
Ждём объявления кабинетного чемпиона в РПЛ. Гы гы гы
Пока в чемпионате не сыграны все туры чемпиона настоящего нет.
Чемпион объявлен в кабинете!)))
Пока в чемпионате не сыграны все туры чемпиона настоящего нет.
Чемпион объявлен в кабинете!)))
Отказались объявлять не легетимного чемпиона страны
Отказались объявлять не легетимного чемпиона страны