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ПСЖ объявлен чемпионом Франции

сегодня, 19:00

Профессиональная футбольная лига Франции, как и ожидалось, официально объявила ПСЖ чемпионом страны по итогам этого сезона.

2-е место досталось «Марселю», а 3-е — «Ренну». Они вместе с парижанами выступят в Лиге чемпионов.

В Лигу Европы попали: «Лилль» (4-е место), «Реймс» (5-е) и «Ницца» (6-е). 

Вылетают: «Амьен» (19-е) и «Тулуза» (20-е).

В Лигу 1 попали: «Лорьян» и «Ланс», которые заняли первые два места в Лиге 2.

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Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 20:41
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 20:40
    Они бы и так его смогли оформить) Ладно, с очередным титулом, парижский проект шейхов! Кто бы в этом сомневался.
    Twisted
    Twisted
    сегодня в 20:24
    Хрень какая то..
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 20:07
    Несправедливо.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    сегодня в 20:03
    Может это и к лучшему.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    сегодня в 19:58
    ... Где-то тоже начинают вырезать картонные медали
    номер 12
    номер 12 ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
    сегодня в 19:57
    Но все помнят и 8:1
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    сегодня в 19:32, ред.
    Все помнят как бомжи получили 4:0 от Минского Динамо.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 19:29, ред.
      oFANATo
      oFANATo ответ Литейный 4 (раскрыть)
      сегодня в 19:22, ред.
      Видел и что?

      Ждём объявления кабинетного чемпиона в РПЛ. Гы гы гы
      oFANATo
      oFANATo ответ Cympak-05 (раскрыть)
      сегодня в 19:21
      Да какая разница.

      Пока в чемпионате не сыграны все туры чемпиона настоящего нет.

      Чемпион объявлен в кабинете!)))
      BESTJuventus21
      BESTJuventus21
      сегодня в 19:20
      поздравляю мешков с очередным титулом)
      Литейный 4
      Литейный 4 ответ oFANATo (раскрыть)
      сегодня в 19:19
      Турнирную таблицу Нидерландов посмотри. Гыгыгы
      dimagas2
      dimagas2
      сегодня в 19:16
      Ну тут в принципе пофиг)))
      Cympak-05
      Cympak-05 ответ oFANATo (раскрыть)
      сегодня в 19:13, ред.
      Там равное количество очков. По регламенту Аякс занимал выше строчку но АЗ обе игры выиграл у Аякса. Из за этого там не было более менее справедливой возможности признать чемпиона
      viv
      viv
      сегодня в 19:11
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 19:06
      Вот чемпионату Нидерландов респект и уважение.

      Отказались объявлять не легетимного чемпиона страны
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 19:03
      Кабинетный чемпион! СРАМОТА.
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