ПСЖ объявлен чемпионом Франции

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сегодня, 19:00

Профессиональная футбольная лига Франции, как и ожидалось, официально объявила ПСЖ чемпионом страны по итогам этого сезона.

2-е место досталось «Марселю», а 3-е — «Ренну». Они вместе с парижанами выступят в Лиге чемпионов.

В Лигу Европы попали: «Лилль» (4-е место), «Реймс» (5-е) и «Ницца» (6-е).

Вылетают: «Амьен» (19-е) и «Тулуза» (20-е).

В Лигу 1 попали: «Лорьян» и «Ланс», которые заняли первые два места в Лиге 2.