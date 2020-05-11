Бароне: «Кьеза счастлив в „Фиорентине“»

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сегодня, 11:54

Гендиректор «Фиорентины» Джо Бароне в разговоре с Radio Anch’io Sport высказался о полузащитниках и . Слухи связывают этих игроков с уходом из «Фиорентины», однако, по словам Бароне, Кастровилли и Кьеза довольны своим положением в клубе.

Кастровилли – один из итальянских талантов, на которые мы делаем ставку. У него есть большие возможности для прогресса, он убежден в наших амбициях. Кьеза преодолел свои физические проблемы и вернулся к тому, что все уже видели в его исполнении. Федерико счастлив, у него есть контракт с «Фиорентиной». В конце сезона посмотрим, что произойдет.