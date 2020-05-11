Бывший тренер Холанда: «Хотелось бы, чтобы Эрлинг играл за „Ливерпуль“»

Альф Ингве Бернтсен, работавший с во время его выступлений за «Брюне», рассказал о будущем 19-летнего норвежца.

Я болею за «Ливерпуль», поэтому, конечно, мне бы хотелось, чтобы он играл за них. Английский футбол - самый популярный в Норвегии. И большинство молодых норвежских футболистов мечтают сыграть в Премьер-лиге. Я искренне верю, что у Эрлинга есть навыки, чтобы играть в этом чемпионате.

Я не знаю, каковы планы «Реала», «Манчестер Юнайтед» или других крупных клубов в отношении Холанда. Но я бы сразу его купил, если был бы на их месте.

Он уже очень хорош, он забивает много голов, независимо от уровня соперников, и ему всего 19 лет. Он продолжит развиваться и через два года станет одним из лучших.