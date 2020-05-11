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Компани назвал ван Дейка лучшим центрбеком в истории АПЛ

сегодня, 09:58

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, ныне выступающий за «Андерлехт», в разговоре со SPORF ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим центрбеком в истории АПЛ. Компани отметил игрока «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Я бы отдал этот титул Вирджилу ван Дейку.

Компани объяснил свой выбор тем, что «Ливерпуль» кардинально изменился с приходом ван Дейка в команду.

Из того, что я видел в плане влияния того или иного игрока на команду, могу сказать, что защитнику важно контактировать с партнерами по коллективу и делать команду более крепкой. «Ливерпуль» до ван Дейка и с ним – это две совершенно разные команды, и я бы отдал ему это (титул лучшего центрбека в истории АПЛ — ред.) как раз по данной причине.

Отметим, что ранее о ван Дейке высказался защитник «Баварии» Никлас Зюле.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:16
Врядли Компани может ошибиться.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:09
на данный момент лучший цз 100%, а за всю историю не уверен
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