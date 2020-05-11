Чех: «В 2009 году проиграли „Барселоне“ из-за плохого судейства»

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сегодня, 10:14

Бывший голкипер лондонского «Челси» рассказал о полуфинале Лиги чемпионов сезона 2008/2009 против каталонской «Барселоны» (0:0, 1:1).

Тогда «сине-гранатовые» прошли в финал, а судья матча Том Хеннинг Эвребё принимал неоднозначные решения, которые повлияли на исход поединка в Лондоне.

Мы проиграли в полуфинале Лиге чемпионов «Барселоне» из-за плохого судейства. Казалось невероятным, что мы принимали участие в таком матче. Смириться было очень тяжело, но тогда мы убедились, что можем конкурировать на равных с сильнейшими клубами мира.

Ранее Петр Чех назвал футболиста, против которого ему было сложнее всего играть.