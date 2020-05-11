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Чех: «В 2009 году проиграли „Барселоне“ из-за плохого судейства»

сегодня, 10:14
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший голкипер лондонского «Челси» Петр Чех рассказал о полуфинале Лиги чемпионов сезона 2008/2009 против каталонской «Барселоны» (0:0, 1:1).

Тогда «сине-гранатовые» прошли в финал, а судья матча Том Хеннинг Эвребё принимал неоднозначные решения, которые повлияли на исход поединка в Лондоне.

Мы проиграли в полуфинале Лиге чемпионов «Барселоне» из-за плохого судейства. Казалось невероятным, что мы принимали участие в таком матче. Смириться было очень тяжело, но тогда мы убедились, что можем конкурировать на равных с сильнейшими клубами мира.

Ранее Петр Чех назвал футболиста, против которого ему было сложнее всего играть.

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 10:42
В смысле плохое? Отсудил так, как от него потребовали сверху. А вообще это было не плохое судейство, а отвратительное и позорное. Чех сглаживает
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 10:28
Боже, до сих помню этот матч, до сих пор злоба берёт. Просто судья 75 лысая и тварь! После того матча стал дико ненавидеть Барсу.
Inquisitor...
Inquisitor...
сегодня в 10:27
Челси тогда был презренным клубом костоломов и симулянтов, играющих в трусливый и отвратительный футбол. Мало того, что в первой игре купленный чукчей судья не удалил баллака и не поставил явный пеналь на Анри. так ещё и в ответке из-за подлой симуляции, прославленная каталонская команда осталась в меньшинстве, уступая в счёте. И есть высшая справедливость, что Иньеста лишил финала это трусливое убогое стадо, ибо кроме омерзения футбол в исполнении лондонских выскочек у нормальных болельщиков не вызывал никаких иных эмоций...
ОПС
ОПС
сегодня в 10:21
Зачем вспоминать далекие годы.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:18
Судьи всегда за Барсу.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:16
а потом выиграли лч на диком фарте))) должок вернули
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