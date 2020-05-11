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«Локомотив» опубликовал ролик с трофеями Сёмина

сегодня, 15:27

«Локомотив» опубликовал видеоролик ко дню рождения главного тренера команды Юрия Сёмина. Напомним, что сегодня российскому специалисту исполнилось 73 года.

В видео показаны победы клуба под руководством Сёмина в чемпионатах России и Кубках страны.

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Палыч82
Палыч82 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 16:14
Ну так без энтузиазма Семина и его соратников так и болтался бы ненужный в свое время РЖД Локомотив в ПФЛ. А как пошли успехи сразу в генеральные спонсоры вышли и появились всякие паразиты в руководстве.
Три суперкубка и Кубок Содружества в ролике забыли, а так молодцы,)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:48
Николичу покажите ( если конечно сага с его приглашением не утка.)
амурец
амурец
сегодня в 15:41
Палыч это легенда Локо
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:37
Локо должны Палыча на руках носить.
ABir
ABir
сегодня в 15:37
Солидный послужной список! И все трофеи с одной командой. Не он без Локомотива, не Локомотив без Сёмина ничего не добивались
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:33
Хорошая Информация о спортивных трофеях Уважаемого ГУРУ Юрия Павловича
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:30
А не поздняк метацца?
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