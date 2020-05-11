«Локомотив» опубликовал ролик с трофеями Сёмина

«Локомотив» опубликовал видеоролик ко дню рождения главного тренера команды Юрия Сёмина. Напомним, что сегодня российскому специалисту исполнилось 73 года.
В видео показаны победы клуба под руководством Сёмина в чемпионатах России и Кубках страны.
С днём рождения, Юрий Палыч! 🏆— «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 11, 2020
⠀ #СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/bNwldEymbV
Три суперкубка и Кубок Содружества в ролике забыли, а так молодцы,)
Три суперкубка и Кубок Содружества в ролике забыли, а так молодцы,)