Карпин поздравил «Ростов» с 90-летием

Наставник «Ростова» поздравил клуб с 90-летием.

Уважаемые болельщики! Я горжусь тем, что мы с вами являемся частью истории великого клуба «Ростов»!

90 лет – это серьезное достижение. Очень хочу пожелать нам всем больше побед, кубков и счастливых поводов.

Приложим к этому все усилия – поверьте! Но только с вами, любимые болельщики! C юбилеем! Ведь мы – «Ростов»!