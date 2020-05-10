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Карпин поздравил «Ростов» с 90-летием

сегодня, 13:28

Наставник «Ростова» Валерий Карпин поздравил клуб с 90-летием.

Уважаемые болельщики! Я горжусь тем, что мы с вами являемся частью истории великого клуба «Ростов»!

90 лет – это серьезное достижение. Очень хочу пожелать нам всем больше побед, кубков и счастливых поводов.

Приложим к этому все усилия – поверьте! Но только с вами, любимые болельщики! C юбилеем! Ведь мы – «Ростов»!

Ранее Карпин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:41
ПОЗДРАВЛЯЮ фк РОСТОМ с Юбилеем!!!
Желаю много спортивных побед!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:40
Ростовчан с юбилеем! Карпин надеюсь ещё внесёт свой вклад
Газпром Арена
Газпром Арена
сегодня в 14:30
90 лет без трофеев,кроме 1 кубка.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:49
Ростовским поздравления!!!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 13:37
Его Серёга Песьяков в последней игре с Локо откровенно про76 на пару с Хаджикадуничем
beefs
beefs
сегодня в 13:36
90 лет это не хухры мухры
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:31
Лучший подарок - место в Лиге Чемпионов.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:31
Присоединяюсь к поздравлению
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