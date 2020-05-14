Игуаин завтра вернется в расположение «Ювентуса»

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14 мая 2020, 18:47

Форвард «Ювентуса» вскоре прибудет в расположение клуба. Игрок вернется в Италию завтра утром. Пока он находится в Аргентине. Там он пребывал во время отсутствия тренировок и матчей в Италии.

Игуаин является последним игроком «Юве», не вернувшимся в Италию из-за границы. Такая ситуация возникла в связи с тем, что мать игрока серьезно больна. «Ювентус» разрешил Игуаину подольше находиться в Аргентине, чтобы он мог быть рядом с матерью.

По прибытии в Италию Игуаин сдаст тесты на коронавирус и будет находиться на двухнедельном карантине. Ожидается, что в конце мая он сможет приступить к тренировкам в общей группе «Ювентуса».

Отметим, что итальянские команды возобновят групповые тренировки в понедельник. При этом розыгрыш Серии А, как ожидается, будет возобновлен 13 июня.