Диаманти: «На месте Кьезы я бы дважды подумал, прежде чем покидать клуб»

Бывший игрок «Фиорентины» прокомментировал заявление генерального директора клуба Джо Бароне о том, что вингером «фиалок» интересуются клубы АПЛ .

На месте Кьезы я бы дважды подумал, прежде чем покидать «Фиорентину».

Коммиссо (Прим. — владелец «Фиорентины») пришёл в клуб с большими планами и энтузиазмом. Так что на месте Кьезы я бы дважды подумал, прежде чем уходить из этой «Фиорентины» с новым владельцем.

Он серьёзно инвестировал в клуб и привёл много игроков. Несмотря на хороший старт, у «фиалок» были некоторые проблемы, и им пришлось уволить тренера.

Пока что этот первый сезон складывается тяжело, но он ещё не окончен. И вы можете заметить, что задел на будущее у них есть.