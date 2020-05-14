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Диаманти: «На месте Кьезы я бы дважды подумал, прежде чем покидать клуб»

14 мая 2020, 06:16

Бывший игрок «Фиорентины» Алессандро Диаманти прокомментировал заявление генерального директора клуба Джо Бароне о том, что вингером «фиалок» Федерико Кьезой интересуются клубы АПЛ.

На месте Кьезы я бы дважды подумал, прежде чем покидать «Фиорентину».

Коммиссо (Прим. — владелец «Фиорентины») пришёл в клуб с большими планами и энтузиазмом. Так что на месте Кьезы я бы дважды подумал, прежде чем уходить из этой «Фиорентины» с новым владельцем.

Он серьёзно инвестировал в клуб и привёл много игроков. Несмотря на хороший старт, у «фиалок» были некоторые проблемы, и им пришлось уволить тренера.

Пока что этот первый сезон складывается тяжело, но он ещё не окончен. И вы можете заметить, что задел на будущее у них есть.

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STVA 1
STVA 1
14 мая в 08:11
Деньги главный стимул ухода в АПЛ...
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 07:03
Уговаривает Кьезу.
ДАША Д
ДАША Д
14 мая в 07:02
Если зарплату раза в два больше предлагают, то не устоишь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 06:59
Дохрена советчиков. Сам разберётся, его жизнь...
beefs
beefs
14 мая в 06:46
Каждый сам вершитель своей судьбы
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 06:23
Не маленький, сам разберется.
ОПС
ОПС
14 мая в 06:19, ред.
У него своя голова на плечах.
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