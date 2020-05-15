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Тренер «Ислочи»: «Текст о коронавирусе писал не Янсане, им манипулируют»

вчера, 22:16

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал заявление нападающего клуба Момо Янсане о случаях заражения коронавирусом в команде.

За последние две недели в клуб пришло четыре письма: и о зарплате, и о коронавирусе, и обо всем, что творится во внешнем мире. Среди прочего игрок уведомил нас, что мы обязаны выплатить ему зарплату с бонусом, который был указан при переподписании контракта. Сразу скажу, с подобными задержками и он, и другие игроки нашей команды уже сталкивались. Дело в том, что мы раз в два-три месяца отдаем зарплату. Футболисты привыкли к этому, никто из них не сказал ни слова возмущения. Все с пониманием относятся к такой ситуации.

У этих писем в клуб есть предыстория. В межсезонье к нам обратился африканский агент, который ведет дела Момо. До этого мы ни разу не общались, он приехал в расположение команды на сборах в Турции. Этот человек предложил схему трансфера Янсане, на которую мы были не согласны. Она идет вразрез с принципами «Ислочи». Мы хотим работать официально: клуб присылает официальную бумагу на трансфер, а затем мы вступаем в переговоры и решаем вопрос. Нашему клубу не нужны движения влево-вправо, не хотим участвовать в таких играх. Сейчас у этих агентов есть предложение по трансферу Момо, которое не доходит до клуба. Люди просто хотят украсть человека. Поэтому уверен, что текст в этом твите писал не Момо. Мы хотим прозрачности и солидности, но люди пошли по другому пути и хотят внаглую украсть футболиста.

На днях Момо уехал из квартиры, где жил и должен находиться по месту регистрации. Понимаете, Янсане просто скрывают от нас! Мы нашли, где он проживает, и сказали, что вечером он должен находиться по месту регистрации. Сейчас мне просто жалко футболиста. Момо — прекрасный парень. Мы с ним очень много общались, много ему помогали. Считаю, в его прогрессе очень большая заслуга нашего клуба.

Не знаю, какими методами на него влияют. Представьте, в четверг он выходил после сдачи тестов и говорил: «Ребята, я готов. Буду рубиться за команду». И в пятницу случается такой вброс. Раньше я спрашивал его: «Зачем ты шлешь письма на клуб? Почему это делаешь?» Он отвечал: «Это не я, это агент». Выходит, Момо просто манипулируют. Но задержки зарплаты у него не будет, у него нет шансов уйти. Поверьте, Момо доработает свой контракт до конца 2021 года. В этой истории не пойдем на компромисс. «Ислочь» хочет работать на трансферном рынке чисто и прозрачно. Еще раз, сейчас мне просто по-человечески жалко Момо. Я вижу, что этот парень просто хочет играть в футбол, но кто-то желает его использовать в своих меркантильных целях.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:35
Воруют в наглую футболиста.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:44
думается селюк там где то рядом)))
beefs
beefs
вчера в 22:16
не знаешь кому верить
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