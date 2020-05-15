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Защитник «Аякса» Тальяфико: «Моей целью является выступать в топ-лигах»

сегодня, 17:56

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико рассказал, где хотел бы продолжить свою карьеру.

«Атлетико» был заинтересован во мне в прошлом году, но я решил остаться в «Аяксе» еще на год. Теперь мой путь открыт, я не знаю, останусь ли я. Мы подождем и посмотрим, что произойдет. Я в большом клубе, но в Нидерландах не такая большая конкуренция.

Моя цель всегда заключалась в том, чтобы играть в топ-лигах, в первоклассном клубе. АПЛ — лучшая лига в мире, за ней следуют Ла Лига и Серия А. Я стараюсь оставаться в форме, если мне придется перейти в другой клуб.

Также недавно Тальяфико прокомментировал слухи о том, что им интересуется «Барселона». 

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:27
Если бы был топ игрок уже давно бы играл в топ клубе.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:59
цель не плоха вот только возраст уже не тот))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:57, ред.
Добрый день! Модераторы, подскажите пожалуйста, можно ли отменить ставку на матч ДО его начала? Раньше вроде получалось, а вот с сегодняшним не вышло. Что то изменилось или у меня какая-то неполадка?
beefs
beefs
сегодня в 17:57
молодец, все в твоих ногах
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