Защитник «Аякса» Тальяфико: «Моей целью является выступать в топ-лигах»

Защитник «Аякса» рассказал, где хотел бы продолжить свою карьеру.

«Атлетико» был заинтересован во мне в прошлом году, но я решил остаться в «Аяксе» еще на год. Теперь мой путь открыт, я не знаю, останусь ли я. Мы подождем и посмотрим, что произойдет. Я в большом клубе, но в Нидерландах не такая большая конкуренция.