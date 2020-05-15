Защитник «Аякса» Тальяфико: «Моей целью является выступать в топ-лигах»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико рассказал, где хотел бы продолжить свою карьеру.
«Атлетико» был заинтересован во мне в прошлом году, но я решил остаться в «Аяксе» еще на год. Теперь мой путь открыт, я не знаю, останусь ли я. Мы подождем и посмотрим, что произойдет. Я в большом клубе, но в Нидерландах не такая большая конкуренция.
Моя цель всегда заключалась в том, чтобы играть в топ-лигах, в первоклассном клубе. АПЛ — лучшая лига в мире, за ней следуют Ла Лига и Серия А. Я стараюсь оставаться в форме, если мне придется перейти в другой клуб.
Также недавно Тальяфико прокомментировал слухи о том, что им интересуется «Барселона».