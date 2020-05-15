Джурабчиан: «Ни с одним из клубов не общался по Коутиньо»

Киа Джурабчиан, агент полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за «Баварию», прокомментировал слухи о будущем бразильца:
Филиппе перенес операцию две недели назад. Таким образом, он пропустит большую часть сезона, потому что ему нужно шесть недель на восстановление. Пока что ни с одним клубом не обсуждали никаких соглашений. Сейчас внимание всех уделено возобновлению сезона в безопасных условиях из-за коронавируса. Разговоры о трансферах Филиппе и других моих клиентов отложены до того, пока ситуация не станет нормальной.
Ранее сообщалось, что сразу несколько клубов АПЛ заинтересованы в Коутиньо. К примеру, главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс хочет видеть Коутиньо в своей команде.