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Джурабчиан: «Ни с одним из клубов не общался по Коутиньо»

сегодня, 12:53

Киа Джурабчиан, агент полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за «Баварию», прокомментировал слухи о будущем бразильца:

Филиппе перенес операцию две недели назад. Таким образом, он пропустит большую часть сезона, потому что ему нужно шесть недель на восстановление. Пока что ни с одним клубом не обсуждали никаких соглашений. Сейчас внимание всех уделено возобновлению сезона в безопасных условиях из-за коронавируса. Разговоры о трансферах Филиппе и других моих клиентов отложены до того, пока ситуация не станет нормальной.

Ранее сообщалось, что сразу несколько клубов АПЛ заинтересованы в Коутиньо. К примеру, главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс хочет видеть Коутиньо в своей команде.

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Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 13:37
Нынешний Коутиньо только Лестеру нужен, в топ клубах он уже не заиграет
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:17
Будет тянуть резину, пока вылечится, пока форму наберет.....так и контракт закончится. А зарплата потихонечку капает и капает.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:00
Его могут и не отпустить.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:55
правды ждать не стоит)
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