Джурабчиан: «Ни с одним из клубов не общался по Коутиньо»

Киа Джурабчиан, агент полузащитника «Барселоны» , выступающего на правах аренды за «Баварию», прокомментировал слухи о будущем бразильца:

Филиппе перенес операцию две недели назад. Таким образом, он пропустит большую часть сезона, потому что ему нужно шесть недель на восстановление. Пока что ни с одним клубом не обсуждали никаких соглашений. Сейчас внимание всех уделено возобновлению сезона в безопасных условиях из-за коронавируса. Разговоры о трансферах Филиппе и других моих клиентов отложены до того, пока ситуация не станет нормальной.