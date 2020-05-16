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Жардим может сменить Виллаш-Боаша на посту главного тренера «Марселя»

сегодня, 10:20

Бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим может сменить Андре Виллаш-Боаша на посту главного тренера «Марселя».

Недавно появились слухи о том, что Виллаш-Боаш может покинуть «Марсель» после разногласий с руководством клуба. Как сообщается, «провансальцы» уже начали искать замену португальскому наставнику.

Одним из главных кандидатов на пост наставника французского клуба является бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим. Однако «Марсель» также рассматривает кандидатуру главного тренера «Лилля» Кристофа Гальтье.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:54
больше придумать было нечего)))))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 10:24
А Жардиму это надо? Так и будет прыгать как теннисный мячик между двумя клубами.
cbq9xqbmpyfz
cbq9xqbmpyfz
сегодня в 10:22
Все возможно. Конфликты везде происходят.
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