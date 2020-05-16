Жардим может сменить Виллаш-Боаша на посту главного тренера «Марселя»

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сегодня, 10:20

Бывший тренер «Монако» может сменить на посту главного тренера «Марселя».

Недавно появились слухи о том, что Виллаш-Боаш может покинуть «Марсель» после разногласий с руководством клуба. Как сообщается, «провансальцы» уже начали искать замену португальскому наставнику.

Одним из главных кандидатов на пост наставника французского клуба является бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим. Однако «Марсель» также рассматривает кандидатуру главного тренера «Лилля» .