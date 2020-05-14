ГлавнаяНовости

Билич получит 15 млн долларов от «Аль-Иттихада» за расторжение контракта

вчера, 20:04

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич, тренировавший «Локомотив» в сезоне 2012/2013, должен получить 15 млн долларов компенсации от «Аль-Иттихада».

Как сообщается, хорватский специалист выиграл суд у арабского клуба, который он тренировал в 2018 году, и ФИФА вынесла вердикт в пользу Билича.

51-летний наставник возглавил «Аль-Иттихад» в сентябре 2018 года и был уволен через 5 месяцев. Контракт Билича был рассчитан до 2021 года, и теперь арабский клуб должен выплатить тренеру компенсацию в размере 15 млн долларов в течение 30 дней.

Все новости
СлухиВиллаш-Боаш может покинуть «Марсель»
Вчера, 23:23 Комментарии2
СлухиБарцальи решил покинуть тренерский штаб Сарри
Вчера, 19:37 Комментарии2
СлухиТухель останется главным тренером ПСЖ
Вчера, 17:42 Комментарии4
СлухиЛёв не сможет посетить матчи Бундеслиги
Вчера, 12:40 Комментарии6
«Наполи» до 10 июня имеет право уволить Гаттузо
Вчера, 10:39 Комментарии5
Шевченко: «Я хочу вернуться в „Милан“ как тренер»
13 мая Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Foxes
Foxes
вчера в 22:14
Ништяк!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:39
Неплохой гонорар.
112910415
112910415
вчера в 21:21
каждый зарабатывает чем может !
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 20:56
Надо думать опыт полученный Славеном в Локо очень пригодился ему при разводе арабов на нефтеденьги.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:38
надо уметь доить до конца)))))
ДСА
ДСА
вчера в 20:37
Дальше можно школьников тренировать.
shlomo
shlomo
вчера в 20:33
Не кисло...жить можно на такие отступные...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:29
Дело Капелло живет и процветает.
mortid
mortid
вчера в 20:17, ред.
Вот такие бы условия в трудовом договоре для обычных работяг. Сокращаете? будьте добры бабосы на бочку, в размере годового дохода. Тогда я бы сразу стал патриотом и на выборы стал ходить бы :D
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:05
неплохо так получит...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100