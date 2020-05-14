Билич получит 15 млн долларов от «Аль-Иттихада» за расторжение контракта

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вчера, 20:04

Главный тренер «Вест Бромвича» , тренировавший «Локомотив» в сезоне 2012/2013, должен получить 15 млн долларов компенсации от «Аль-Иттихада».

Как сообщается, хорватский специалист выиграл суд у арабского клуба, который он тренировал в 2018 году, и ФИФА вынесла вердикт в пользу Билича.

51-летний наставник возглавил «Аль-Иттихад» в сентябре 2018 года и был уволен через 5 месяцев. Контракт Билича был рассчитан до 2021 года, и теперь арабский клуб должен выплатить тренеру компенсацию в размере 15 млн долларов в течение 30 дней.