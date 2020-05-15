Флик: «Надеюсь, „Бавария“ быстро адаптируется и покажет свой уровень»

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вчера, 22:39

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик накануне матча 26-го тура Бундеслиги против «Униона» поделился мнением о возобновлении сезона и состоянии команды.

О матчах без зрителей:

Одно – точно: болельщики и эмоции являются центральным элементом футбола. Каждый футболист хотел бы играть на глазах у зрителей. Все команды в этом плане будут в равных условиях. Многое будет зависеть от того, кто лучше всего к этим условиям приспособится. Я надеюсь, что мы быстро адаптируемся и начнем показывать свой уровень. Важно, чтобы наши футболисты друг друга мотивировали и подгоняли. Также команде должна помогать скамейка запасных. В целом парни знают, что их ждет.

О кадровой ситуации:

Я очень доволен состоянием команды! Сейчас у нас по-прежнему три выбывших на долгий срок: Коутиньо, Толиссо и Зюле. Хави Мартинес приступил к тренировкам в общей группе, но мы пока не знаем, будет ли он готов выйти на поле. Все остальные готовы играть.

О состоянии команды: