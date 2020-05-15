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Флик: «Надеюсь, „Бавария“ быстро адаптируется и покажет свой уровень»

вчера, 22:39
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик накануне матча 26-го тура Бундеслиги против «Униона» поделился мнением о возобновлении сезона и состоянии команды.

О матчах без зрителей:

Одно – точно: болельщики и эмоции являются центральным элементом футбола. Каждый футболист хотел бы играть на глазах у зрителей. Все команды в этом плане будут в равных условиях. Многое будет зависеть от того, кто лучше всего к этим условиям приспособится.

Я надеюсь, что мы быстро адаптируемся и начнем показывать свой уровень. Важно, чтобы наши футболисты друг друга мотивировали и подгоняли. Также команде должна помогать скамейка запасных. В целом парни знают, что их ждет.

О кадровой ситуации:

Я очень доволен состоянием команды! Сейчас у нас по-прежнему три выбывших на долгий срок: Коутиньо, Толиссо и Зюле. Хави Мартинес приступил к тренировкам в общей группе, но мы пока не знаем, будет ли он готов выйти на поле. Все остальные готовы играть. 

О состоянии команды:

Мы интенсивно тренировались, было очевидно, что команда находится в хорошей физической форме. В воскресенье мы провели между собой товарищеский матч – три тайма по 20 минут. Интенсивность была очень высокой.

Надеюсь, что в Берлине мы сможем показать, что находимся в хорошей форме. Мы должны будем продемонстрировать свой уровень. Лишь одного футбольного искусства будет недостаточно. Мы должны будем проявить характер и идти в единоборства. Играя лишь в красивый футбол невозможно завершить девять матчей так, как мы этого хотим.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:50
от них другого и не ждут)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:48
Унион то должны без проблем побеждать
drug01
drug01
вчера в 22:41
желаем удачного старта!
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