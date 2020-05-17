Нето попал в сферу интересов европейских топ-клубов

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сегодня, 09:26

Вратарь «Барселоны» Нето может покинуть каталонский клуб нынешним летом.

Нето перешел в «Барселону» прошлым летом, но появлялся на поле только четыре раза, являясь дублером .

Как сообщается, в трансфере бразильского голкипера заинтересован лондонский «Челси», однако Нето не является выбором номер один для «синих». Главной целью «Челси» все еще остается из «Аякса».

Кроме того, к Нето проявляют интерес «Милан», «Севилья», «Атлетико» Мадрид и «Бетис». «Аякс» также может рассмотреть вариант с подписанием Нето, если Онана покинет клуб летом.