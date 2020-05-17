Английские клубы заинтересованы в подписании вратаря «Трабзонспора»

Вратарь «Трабзонспора» Угурчан Чакир привлек внимание английских клубов.
Как сообщает источник со ссылкой на Fanatik, «Лестер» и «Эвертон» готовы составить конкуренцию «Ливерпулю» и «Тоттенхэму» за подписание турецкого голкипера.
Английские клубы уверены, что они смогут заполучить 24-летнего вратаря за 18 млн фунтов стерлингов. Однако президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу объявил в прошлом месяце, что он отклонил предложение неназванного иностранного клуба в размере 20 млн евро.
Хитон на травме, Рейна уже ветеран. Жалко легендарную команду терять.
Хитон на травме, Рейна уже ветеран. Жалко легендарную команду терять.