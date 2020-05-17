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Английские клубы заинтересованы в подписании вратаря «Трабзонспора»

сегодня, 15:39

Вратарь «Трабзонспора» Угурчан Чакир привлек внимание английских клубов.

Как сообщает источник со ссылкой на Fanatik, «Лестер» и «Эвертон» готовы составить конкуренцию «Ливерпулю» и «Тоттенхэму» за подписание турецкого голкипера.

Английские клубы уверены, что они смогут заполучить 24-летнего вратаря за 18 млн фунтов стерлингов. Однако президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу объявил в прошлом месяце, что он отклонил предложение неназванного иностранного клуба в размере 20 млн евро.

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Great Chris
Great Chris
сегодня в 15:53
Астон Вилле бы талантливого турка взять.

Хитон на травме, Рейна уже ветеран. Жалко легендарную команду терять.
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 15:40
Аппетиты английских клубов огромные.
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