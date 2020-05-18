Уткин — о двух случаях заражения COVID-19 в РПЛ: «Начали делать тесты»

Журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале прокомментировал информацию о том, что защитник «Рубина» стал вторым заболевшим коронавирусом футболистом в РПЛ :

Два сообщения за два дня о коронавирусе у футболистов РПЛ . Когда первым оказался Фарфан, даже некоторые коллеги поразмыслили, а не означает ли это, что «Локомотив» не хочет доигрывать. Правда, версия о проклятии свыше вроде бы возобладала. Или нет? Я не следил. Сегодня еще вот Плиев в «Рубине».

На самом деле это все означает только одно: начали делать тесты. Команды собираются, идет тестирование. Так что это даже добрый знак, если говорить о чемпионате. Всего двое пока. Лучше статистики по стране.

Больным здоровья, футбол на поле!