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Уткин — о двух случаях заражения COVID-19 в РПЛ: «Начали делать тесты»

сегодня, 14:42

Журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале прокомментировал информацию о том, что защитник «Рубина» Константин Плиев стал вторым заболевшим коронавирусом футболистом в РПЛ:

Два сообщения за два дня о коронавирусе у футболистов РПЛ. Когда первым оказался Фарфан, даже некоторые коллеги поразмыслили, а не означает ли это, что «Локомотив» не хочет доигрывать.  Правда, версия о проклятии свыше вроде бы возобладала. Или нет? Я не следил. Сегодня еще вот Плиев в «Рубине».

На самом деле это все означает только одно: начали делать тесты. Команды собираются, идет тестирование. Так что это даже добрый знак, если говорить о чемпионате. Всего двое пока. Лучше статистики по стране.

Больным здоровья, футбол на поле!

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beefs
сегодня в 14:43
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