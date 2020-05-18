Аналитик «Сочи» рассказал, кого считает самыми сильными тактиками в России

Аналитик «Сочи» Александр Веряскин ответил на некоторые вопросы о тактической составляющей тренеров и футболистов РПЛ :

Кто самые сильные российские тренеры по тактической составляющей? Если Федотова выносим за скобки, то из российских тренеров – Карпин, Талалаев и Калешин.

Крыховяк, Вандерсон, Еременко и Влашич — футболисты с наиболее креативным мышлением в РПЛ .

Кто лучше всех реализовывает моменты? Дзюбу можно назвать. Другое дело, что качество игроков, которые создают ему моменты тоже высокое. Но это не умаляет его качеств. Еще Шомуродов из «Ростова», плюс удивительная реализация была у Соболева в «Крыльях Советов».