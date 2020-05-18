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Аналитик «Сочи» рассказал, кого считает самыми сильными тактиками в России

сегодня, 14:17

Аналитик «Сочи» Александр Веряскин ответил на некоторые вопросы о тактической составляющей тренеров и футболистов РПЛ:

Кто самые сильные российские тренеры по тактической составляющей? Если Федотова выносим за скобки, то из российских тренеров – Карпин, Талалаев и Калешин.

Крыховяк, Вандерсон, Еременко и Влашич — футболисты с наиболее креативным мышлением в РПЛ.

Кто лучше всех реализовывает моменты? Дзюбу можно назвать. Другое дело, что качество игроков, которые создают ему моменты тоже высокое. Но это не умаляет его качеств. Еще Шомуродов из «Ростова», плюс удивительная реализация была у Соболева в «Крыльях Советов».

 Ранее Веряскин поделился мнением о новичках «Сочи»: защитнике Адиле Рами и полузащитнике Жанелли Имбула

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Все комментарии
Аpбитр
Аpбитр ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 14:28
Добрый день.

4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 30 очков (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд (например, сообщение из одного или двух слов) запрещен!
Mangur
Mangur
сегодня в 14:22
Только что выписан штраф за удаление комментария. Самое интересное, комментарий я не удалял. Апеллировать не буду. Обсуждать действия модератора тоже.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:18
Что то верно, с чем то можно поспорить.
VIPded
VIPded
сегодня в 14:18
Толково разложил
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