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Овчинников: «У Кокорина в тюрьме прочистились и входные, и выходные каналы»

сегодня, 13:22

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников порассуждал о будущем нападающего Александра Кокорина в «Зените», на данный момент выступающего в «Сочи» на правах аренды.

Вот я читаю про Кокорина, и понимаю, что Семаку он нужен, а руководству клуба — нет. Вот вы скажите мне, что важнее? Они в «Зените» что, хотят, чтобы человек был хорошим и в жизни, и на поле? У каждого интересного футболиста есть свои скелеты в шкафчике. Кокорин «Зениту» нужен как футболист или как суперчеловек?

А уголовное дело… После того, как он побывал немножко в местах не столь отдаленных, у Кокорина голова на место точно встала моментально. Все каналы, и входные, и выходные, там у него прочистились. Он все понял, надо быть полным идиотом, чтобы не понять, во что вляпался и чуть не сломал себе карьеру.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 14:43
Я парни когда увидел глазами этот пост ржать начал предполагая фантастические комменты под ним и долго не мог этот текст набрать, потому что не попадал на буковки смеясь)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:38
Новые правила ??? Теперь вообще любые высказывания могут попасть на Соккер ???
wingback
wingback
сегодня в 14:26
Борману, видать, малява с зоны пришла с подробностями....
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 14:26
Велик и могуч русский язык...Но каждый понимает высказывания Валерия Овчинникова в меру своей распущенности.
VIPded
VIPded
сегодня в 14:16
Мастерский заголовок!)))
beefs
beefs
сегодня в 13:53
прочистил или прочистили?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 13:44
Трактовать можно по-разному...
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 13:39
Еще один эксперт из неудачников.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:37
какие тонкие познания в каналах и прочистке однако))
6vd2q2n5zcx5
6vd2q2n5zcx5
сегодня в 13:35
С этого места поподробней
Swinsi
Swinsi
сегодня в 13:32
Овчинникову пора заняться Локомотивом.
112910415
112910415
сегодня в 13:30
неаккуратно выразился ... молодёжи захочется это комментировать
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 13:26
овчинников видать знает про все каналы входные и выходные, небось связи есть , а то мы догадывались а этот уже напрямую про каналы говорит, небось сам чистил приезжал, может даже продул
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:23
С головой парень подружился???
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:23
Вот это сказанул. Поимай как знаешь
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