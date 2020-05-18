Овчинников: «У Кокорина в тюрьме прочистились и входные, и выходные каналы»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» порассуждал о будущем нападающего в «Зените», на данный момент выступающего в «Сочи» на правах аренды.

Вот я читаю про Кокорина, и понимаю, что Семаку он нужен, а руководству клуба — нет. Вот вы скажите мне, что важнее? Они в «Зените» что, хотят, чтобы человек был хорошим и в жизни, и на поле? У каждого интересного футболиста есть свои скелеты в шкафчике. Кокорин «Зениту» нужен как футболист или как суперчеловек?

А уголовное дело… После того, как он побывал немножко в местах не столь отдаленных, у Кокорина голова на место точно встала моментально. Все каналы, и входные, и выходные, там у него прочистились. Он все понял, надо быть полным идиотом, чтобы не понять, во что вляпался и чуть не сломал себе карьеру.