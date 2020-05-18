Аналитик «Сочи»: «Рами и Имбула способны быстро вписаться в клуб»

Аналитик «Сочи» Александр Веряскин поделился мнением о новичках клуба защитнике и полузащитнике :

Это два трансфера, которые были организованы с помощью президента клуба. Это не было результатом поиска селекционной службы.

Рами – центральный защитник, Жаннели Имбула – это опорный полузащитник, достаточно хороший, если здоров и находится в форме. С конца февраля они были с командой. Если физически и морально подготовят себя, то быстро впишутся.

Никуда не уезжали во время паузы. Они здесь были, тренировались индивидуально в Сочи. В марте они были с командой, апрель – карантин. Да, будет мало времени на игровую сыгранность, но знакомство с командой и требованиями уже не проблема.

Подробно смотрел только Имбулу. Про Рами узнал только в последний момент. Он игрок мирового уровня, чемпион мира. Имбула – отличный футболист с точки зрения контроля мяча, борьбы за пространство, левая нога и продвижение мяча. У него хороший отбор, длинные ноги. Все эти качества опорника у него на хорошем уровне. На момент подписания вопрос был только по физической готовности.