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Экс-игрок ЦСКА Салугин объяснил, почему завершил карьеру в 31 год

сегодня, 12:14

Бывший нападающий московского ЦСКА и молодёжной сборной России Александр Салугин рассказал, почему принял решение завершить профессиональную карьеру в 31 год.

Я закончил, всё. Для себя решение принял — финиш. Нет той тяги, что раньше. Не горит! Все эти схемы, тактики, оборона-атака, единоборства… По три часа теории бывало! Уже голова болит, с ума сойти можно.

Я не скучаю по ежедневным тренировкам. Особенно по утренним. Если поиграть хочу — еду в «Лужники». Три раза в неделю с пацанами собираемся — мне за глаза хватает.

Последний клубом Салугина был «Нижний Новгород»

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:28
мог бы и раньше)) толку от тебя было не много))
Aniva
Aniva
сегодня в 12:18
Перспективы не видел.
Byvaliy
Byvaliy
сегодня в 12:17
Деградация бывает и у клубов тоже.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:16
Ну так возраст, ептить....
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 12:15
Разве можно играть в таком клубе?
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