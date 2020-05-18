Экс-игрок ЦСКА Салугин объяснил, почему завершил карьеру в 31 год

Бывший нападающий московского ЦСКА и молодёжной сборной России рассказал, почему принял решение завершить профессиональную карьеру в 31 год.

Я закончил, всё. Для себя решение принял — финиш. Нет той тяги, что раньше. Не горит! Все эти схемы, тактики, оборона-атака, единоборства… По три часа теории бывало! Уже голова болит, с ума сойти можно.

Я не скучаю по ежедневным тренировкам. Особенно по утренним. Если поиграть хочу — еду в «Лужники». Три раза в неделю с пацанами собираемся — мне за глаза хватает.