Российский футбольный агент Алексей Сафонов назвал лучшего нападающего РПЛ.
На мой взгляд, Кокорин — самый сильный российский нападающий. Не удивился бы, если бы его позвали в тот же «Милан» или «Ювентус». Он физически силен, хорошо играет головой. Кроме того, за последний год он стал умнее, повзрослел.
Если бы не выходки Бибера, его бы давно в Европу пригласили - и он вполне мог бы там заиграть.
З.Ы. Если Зенит в итоге отпустит Кокорина - это будет большой ошибкой.
Если бы не выходки Бибера, его бы давно в Европу пригласили - и он вполне мог бы там заиграть.
З.Ы. Если Зенит в итоге отпустит Кокорина - это будет большой ошибкой.
Самый сильный нап 🥴. Уже сам не знает, куда сбагрить своего клиента😄
Хорошо играет головой🤔, не помню🤷♂️.
Румын с Урала посильнее будет☝️⚽
Самый сильный нап 🥴. Уже сам не знает, куда сбагрить своего клиента😄
Хорошо играет головой🤔, не помню🤷♂️.
Румын с Урала посильнее будет☝️⚽
она тяжелая и мешает думать.
она тяжелая и мешает думать.