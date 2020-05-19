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Сафонов: «Кокорин — самый сильный российский нападающий»

сегодня, 12:55

Российский футбольный агент Алексей Сафонов назвал лучшего нападающего РПЛ.

На мой взгляд, Кокорин — самый сильный российский нападающий. Не удивился бы, если бы его позвали в тот же «Милан» или «Ювентус». Он физически силен, хорошо играет головой. Кроме того, за последний год он стал умнее, повзрослел.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:55
Когда стульев рядом нет)))
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 14:51
Ахаха, тот же Комличенко лучше этого Бибера
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 14:50, ред.
Кокорин это аналог Милевского у Украины. Только более долбанутый.
makkie
makkie
сегодня в 14:49
Таланта много, но в голове ветер гуляет.
Если бы не выходки Бибера, его бы давно в Европу пригласили - и он вполне мог бы там заиграть.

З.Ы. Если Зенит в итоге отпустит Кокорина - это будет большой ошибкой.
gentlewolf
gentlewolf ответ ЧиП (раскрыть)
сегодня в 14:42
Коко башкой играет здорово. В сборной головой забивал нааример.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 14:34
Кукуха у агента поехала😳.
Самый сильный нап 🥴. Уже сам не знает, куда сбагрить своего клиента😄
Хорошо играет головой🤔, не помню🤷‍♂️.
Румын с Урала посильнее будет☝️⚽
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 14:19
по логике Сафонова пребывание на зоне прибавляет ума и, вероятно, он знает это не понаслышке...
112910415
112910415
сегодня в 13:55
ужасно жалко, что питерский клуб лишится этого выдающегося мастера !
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 13:50
Милан, Ювентус... человеку который прямым текстом заявил, что деньги ему куда важнее. Стал умнее? Люди не меняются в его возрасте. Он как был дебиком так им и остался
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:50
Сафонов фантазирует.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 13:43
Он прав. Только не учел что у Коко Корона головного мозга и давно.
она тяжелая и мешает думать.
Nevastol
Nevastol
сегодня в 13:22
Правду говорит.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:22
Кокорин - самый сильный. А если еще и выпьет, то и самый смелый!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:14
Кокорин конечно лучший но только у нас.
berda2003
berda2003
сегодня в 13:10
вот такой у нас уровень футбола, если кокоша лучший нап...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:59
я бы тоже не удивился а просто был бы от этого в шоке))))))))
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