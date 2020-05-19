Российский футбольный агент Алексей Сафонов назвал лучшего нападающего РПЛ .

На мой взгляд, Кокорин — самый сильный российский нападающий. Не удивился бы, если бы его позвали в тот же «Милан» или «Ювентус». Он физически силен, хорошо играет головой. Кроме того, за последний год он стал умнее, повзрослел.