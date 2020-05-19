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Юран заявил, что «Химки» не будут сниматься с Кубка России

сегодня, 09:03

Главный тренер «Химок» Сергей Юран в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что его команда не будет сниматься с Кубка России.

У нас времени достаточно. Будем контрольные матчи проводить. Еще не знаем соперника по полуфиналу, «Шинник» или «Урал». Планируем один сбор в Химках 10 дней и два по 12 дней в Московской области.

Клуб может сняться с турнира? Не знаю, кто мог такой бред сказать. Чтобы команда, которая претендует на финал, снялась с Кубка России. Вы сказали, я даже не слышал.

Недавно Юран прокомментировал досрочное завершение сезона ФНЛ.  

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:16
это было бы верхом идиотизма))))
VIPded
VIPded
сегодня в 09:40
Ну и правильно!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:27
Плохая новость для Урала. Так бы автоматом в финале были бы. Если Шину пройдут...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:10
Химки действуют по спортивному,
ДСА
ДСА
сегодня в 09:04
Выиграть, и сняться как Тосно.
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