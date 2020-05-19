Юран заявил, что «Химки» не будут сниматься с Кубка России

Главный тренер «Химок» в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что его команда не будет сниматься с Кубка России.

У нас времени достаточно. Будем контрольные матчи проводить. Еще не знаем соперника по полуфиналу, «Шинник» или «Урал». Планируем один сбор в Химках 10 дней и два по 12 дней в Московской области.

Клуб может сняться с турнира? Не знаю, кто мог такой бред сказать. Чтобы команда, которая претендует на финал, снялась с Кубка России. Вы сказали, я даже не слышал.