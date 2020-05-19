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Созин: «Вместо паники и воплей нужно приветствовать возобновление сезона»

сегодня, 12:44

Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что случаи заражения коронавирусом среди футболистов «Локомотива», «Динамо» и «Рубина» не должны помешать возобновлению российской Премьер-Лиги.

Как только появилась информация о единичных случаях заражения в некоторых клубах, стали слышны охи-ахи о том, мол, нельзя подвергать футболистов смертельной опасности. Алармизм и паника стали главными трендами 2020 года, но предлагаю сохранять способность мыслить здраво и прагматично.

Возобновление чемпионата, а вместе с этим чёткое следование медицинскому протоколу, как раз обезопасит футболистов, поможет им, а не навредит здоровью игроков. Сейчас они будут под постоянным контролем клубных медиков и инфекционистов, будут проводиться регулярные тесты, а при малейшем подозрении на заболевание футболист будет изолироваться. Это в разы повысит безопасность здоровья игроков, тогда как сейчас остаётся лишь полагаться на личную ответственность каждого: кто-то соблюдает предписания, кто-то свободно гуляет и игнорирует рекомендации.

Вместо паники и воплей о конце света нужно приветствовать инициативу по возобновлению сезона.

Также недавно Созин высказал свое мнение о возможном расширении российской Премьер-Лиги с 16 до 18 команд.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 14:49
Все верно. Ждем начала. Ждем футбол.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:04
Паниковать могут только хрющи.
112910415
112910415
сегодня в 13:25
приветствуем, радуемся, ура !
Bagula
Bagula
сегодня в 13:23
Тоже верно.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:13
Время покажет.
beefs
beefs
сегодня в 12:58
чего спорить, будущее покажет кто прав...
VIPded
VIPded
сегодня в 12:45
Так и приветствуем!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:45
Согласен с ним полностью...
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