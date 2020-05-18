Калиниченко: «Приятнее смотреть на зрителей, чем на пустые трибуны»

Экс-игрок «Спартака» прокомментировал возобновление чемпионата Германии.

Лучше так, чем никак. Все соскучились по большому футболу, и я очень рад, что мы снова можем им насладиться. Преимущество у топ-клубов из-за отсутствия болельщиков? Не увидел в этом туре преимущества у той же «Баварии», надо смотреть на дистанции. Конечно, приятнее смотреть на зрителей, чем на пустые трибуны. Иногда появлялось ощущение товарищеского матча, особенно когда слышно тренерский подсказ. Конечно, надо посмотреть, что будет в других чемпионатах, но очень плохо, когда такие стадионы принимают матчи в тишине.