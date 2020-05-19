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Сафонов: «Алексей Миранчук способен проявить себя в Испании»

сегодня, 13:06

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Барселону».

Миранчук — футболист нормального уровня. В то же время есть сомнения, что он действительно нужен «блаугране» и может кого-то вытеснить из стартового состава. При этом не сомневаюсь, что Алексей способен проявить себя в Испании. Не считая «Реала» и «Барселоны», может заиграть в любой команде.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:55
Сафонов всех куда то определяет как врач диагнозы выдаёт.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:44
Господа, предлагаю не комментировать этот бред, основанный на слухах о судьбе футболиста Миранчука. Зачем ломать копья на ровном месте ?
112910415
112910415
сегодня в 13:31
способен проявить, это очевидно
достаточно вероятно, что проявит плохо
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:28
может конечно но в клубах не первой десятки))
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 13:21
Меська уже не тот, наступит эпоха Миранчука.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:09
не совсем сможет
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