Сафонов: «Алексей Миранчук способен проявить себя в Испании»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи, что полузащитник «Локомотива» может перейти в «Барселону».

Миранчук — футболист нормального уровня. В то же время есть сомнения, что он действительно нужен «блаугране» и может кого-то вытеснить из стартового состава. При этом не сомневаюсь, что Алексей способен проявить себя в Испании. Не считая «Реала» и «Барселоны», может заиграть в любой команде.