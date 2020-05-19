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Божович: «Я как солдат, сказали работать – буду работать»

сегодня, 12:58

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением об игроках в РПЛ, которые заразились коронавирусом.

Стоит ли возобновлять чемпионат, если в нескольких командах есть заболевшие? Я как солдат, сказали работать – буду работать. Выполняю то, что говорят вышестоящие инстанции. Команда начала тренироваться индивидуально с моими помощниками. Ещё нет разрешения властей на возобновление тренировок по группам. Тестов никто из команды пока не проходил, думаю, пройдут в ближайшее время.

Ранее Миодраг Божович рассказал о карантине на своей этнической родине - в Сербии. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:34
осталось достойно перейти в фнл)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:32
Миодрагу надо думать как вернуться в Россию а то как солдат.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:11
Хорошее качество у Божовича!
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