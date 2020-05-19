Божович: «Я как солдат, сказали работать – буду работать»

Главный тренер «Крыльев Советов» поделился мнением об игроках в РПЛ , которые заразились коронавирусом.

Стоит ли возобновлять чемпионат, если в нескольких командах есть заболевшие? Я как солдат, сказали работать – буду работать. Выполняю то, что говорят вышестоящие инстанции. Команда начала тренироваться индивидуально с моими помощниками. Ещё нет разрешения властей на возобновление тренировок по группам. Тестов никто из команды пока не проходил, думаю, пройдут в ближайшее время.