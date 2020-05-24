«Челси» включился в гонку за Икарди

Sun Sport утверждает, что «Челси» включился в гонку за нападающим «Интера» Мауро Икарди.
В настоящее время форвард выступает за ПСЖ на правах аренды. Недавно парижский клуб уже предпринимал попытку выкупить игрока, однако получил отказ.
В контракте игрока присутствует пункт с суммой отступных в размере 70 млн евро.
Fcinter1908 - Контракт для Брозо готов. 4,5млн за сезон до 2023года. Ливерпуль идет лесом похоже)
Fcinter1908 - Контракт для Брозо готов. 4,5млн за сезон до 2023года. Ливерпуль идет лесом похоже)