«Челси» включился в гонку за Икарди

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сегодня, 11:46

Sun Sport утверждает, что «Челси» включился в гонку за нападающим «Интера» .

В настоящее время форвард выступает за ПСЖ на правах аренды. Недавно парижский клуб уже предпринимал попытку выкупить игрока, однако получил отказ.

В контракте игрока присутствует пункт с суммой отступных в размере 70 млн евро.