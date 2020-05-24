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«Челси» включился в гонку за Икарди

сегодня, 11:46

Sun Sport утверждает, что «Челси» включился в гонку за нападающим «Интера» Мауро Икарди

В настоящее время форвард выступает за ПСЖ на правах аренды. Недавно парижский клуб уже предпринимал попытку выкупить игрока, однако получил отказ.

В контракте игрока присутствует пункт с суммой отступных в размере 70 млн евро. 

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:11
Не перейдет 100%.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 12:05
Sun Sport источник шляпа...

Fcinter1908 - Контракт для Брозо готов. 4,5млн за сезон до 2023года. Ливерпуль идет лесом похоже)
juvenale
juvenale
сегодня в 12:02
для них был бы топ трансфер,но вряд ли он туда пойдет
Тарасобаня.
Тарасобаня.
сегодня в 11:49
Только успехов в этом!
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