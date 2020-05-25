Селихов: «Очень рад вернуться на поле и возобновить тренировки»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал свое возвращение после травмы ахиллова сухожилия.
Очень рад вернуться на поле и возобновить тренировки в общей группе.
Хотелось бы поблагодарить нынешний медицинский штаб «Спартака», а также своих друзей из Финляндии. Я вам очень благодарен, спасибо! Впереди еще очень много работы, вперед, «Спартак»!
Очень рад вернуться на поле и возобновить тренировки в общей группе😁 Хотелось бы поблагодарить нынешний медицинский штаб Спартака,а также своих друзей из Финляндии @cartilage_prof @jessetalikka @yanakyu Я вам очень благодарен,спасибо! Впереди ещё очень много работы,вперед Спартак 🔴⚪️