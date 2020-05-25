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Селихов: «Очень рад вернуться на поле и возобновить тренировки»

вчера, 23:20

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал свое возвращение после травмы ахиллова сухожилия.

Очень рад вернуться на поле и возобновить тренировки в общей группе.

Хотелось бы поблагодарить нынешний медицинский штаб «Спартака», а также своих друзей из Финляндии. Я вам очень благодарен, спасибо! Впереди еще очень много работы, вперед, «Спартак»!

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Все комментарии
G12ridul
G12ridul
сегодня в 00:06
Все равно играть не будешь, карьеру загубил в спартаке.
Брулин
Брулин
вчера в 23:30
Это хорошо для роста Масименко а то Ребров не конкурент и Саша мог к себе позже требования снизить.А так пусть стоит в рамке сильнейший но пока что симпатизирую Максименко чуть больше.
drug01
drug01
вчера в 23:24
Очень хорошо удачи
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