У Павла Погребняка развилась двусторонняя пневмония

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка рассказала о состоянии мужа, который недавно заразился коронавирусной инфекцией.
«Муж до сих пор в больнице. У него высокая температура, кашель. Быстро переросло в двустороннюю пневмонию», — написала Мария в сторис инстаграма.
Помимо Погребняка коронавирусом заболела и его жена вместе с детьми.
Здоровья Погребняку - лишь бы вовремя помощь оказали и ничем серьезным не обернулось.
Здоровья Погребняку - лишь бы вовремя помощь оказали и ничем серьезным не обернулось.