У Павла Погребняка развилась двусторонняя пневмония

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сегодня, 15:39

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» рассказала о состоянии мужа, который недавно заразился коронавирусной инфекцией.

«Муж до сих пор в больнице. У него высокая температура, кашель. Быстро переросло в двустороннюю пневмонию», — написала Мария в сторис инстаграма.

Помимо Погребняка коронавирусом заболела и его жена вместе с детьми.