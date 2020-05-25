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У Павла Погребняка развилась двусторонняя пневмония

сегодня, 15:39

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка рассказала о состоянии мужа, который недавно заразился коронавирусной инфекцией.

«Муж до сих пор в больнице. У него высокая температура, кашель. Быстро переросло в двустороннюю пневмонию», — написала Мария в сторис инстаграма.

Помимо Погребняка коронавирусом заболела и его жена вместе с детьми.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:30
Здоровья!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:29
Здоровья всей семье!
makkie
makkie
сегодня в 16:21
Ого, а вот это уже неприятно.
Здоровья Погребняку - лишь бы вовремя помощь оказали и ничем серьезным не обернулось.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 16:21
Здоровья!
LOpp
LOpp
сегодня в 16:17
Это серьезно.. здоровья Павлу.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:09
Плохо дело....здоровья....
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 16:06
Держись Паша, поправляйся
Mangur
Mangur
сегодня в 16:06
Выздоровления
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:04
Тут не позавидуешь.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:01
Пашке и его семье здоровья! Ну и всем конечно же!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:01
Павлу здоровья!
feris1
feris1
сегодня в 15:58
Здоровья!
Eddja
Eddja
сегодня в 15:54
Здоровья Погребняку!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:52
не просто протекает. здоровья!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 15:45
Главное, не короед, а с остальным Пашка справится!
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