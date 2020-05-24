В тульском «Арсенале» не выявлено случаев заболевания коронавирусом

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков в эфире «Матч ТВ» рассказал о ситуации с коронавирусом в клубе:

У нас есть два желания — хотим быстрее начать играть и чтобы соблюдались правила безопасности. Как руководители страны говорили, главное — безопасность людей. У нас все игроки и сотрудники прошли тесты, все здоровы, все протекает хорошо. Болезнь нужно воспринимать серьезно, эта ситуация впервые в нашей жизни, найти правильное решение не так просто.