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В тульском «Арсенале» не выявлено случаев заболевания коронавирусом

сегодня, 20:15

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков в эфире «Матч ТВ» рассказал о ситуации с коронавирусом в клубе:

У нас есть два желания — хотим быстрее начать играть и чтобы соблюдались правила безопасности. Как руководители страны говорили, главное — безопасность людей. У нас все игроки и сотрудники прошли тесты, все здоровы, все протекает хорошо. Болезнь нужно воспринимать серьезно, эта ситуация впервые в нашей жизни, найти правильное решение не так просто.

Ранее стало известно, что все легионеры «Ахмата» сдали тесты c отрицательными результатами на COVID-19. 

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Все комментарии
На посошок
На посошок
сегодня в 21:10
Это потому, что туда никто не прётся со своим самоваром. Аха-ха)
Fendan
Fendan
сегодня в 20:26
Дисциплину соблюдают.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:20
молодцы пряники)))
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 20:16
Это отличный показатель.
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