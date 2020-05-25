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Павлюченко — о коронавирусе: «Зря люди думают, что это ерунда»

сегодня, 00:17

Экс-форвард «Урала» Роман Павлюченко поддержал нападающего «шмелей» Павла Погребняка, который заразился коронавирусом.

Полностью согласен с Павлом Погребняком насчет слов о том, что, кто не верит в коронавирус, тот дурачок. Это серьезная ситуация, к этому надо строго относиться. Не надо устраивать какие-то вечеринки, празднования, у нас до сих пор собираются толпами, встречаются, что-то празднуют и отмечают.

У нас просто русский народ сначала думает, что это все фигня и пронесет, а потом, когда смерть кого-то забирает, то уже по-другому думают. Поэтому нужно делать все, чтобы обойти все риски. Павлу и его семье я желаю быстрого выздоровления, чтобы у них в легкой форме все прошло, а Паше скорейшего возвращения на поле. Он долго без футбола не может.

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Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:36
В том то и проблема, что все риски не обойти...ни умным, ни дурачкам...
Alpribas
Alpribas
сегодня в 00:19
Павлюченко много об этом знает.
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