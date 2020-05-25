Павлюченко — о коронавирусе: «Зря люди думают, что это ерунда»

Экс-форвард «Урала» поддержал нападающего «шмелей» , который заразился коронавирусом.

Полностью согласен с Павлом Погребняком насчет слов о том, что, кто не верит в коронавирус, тот дурачок. Это серьезная ситуация, к этому надо строго относиться. Не надо устраивать какие-то вечеринки, празднования, у нас до сих пор собираются толпами, встречаются, что-то празднуют и отмечают.

У нас просто русский народ сначала думает, что это все фигня и пронесет, а потом, когда смерть кого-то забирает, то уже по-другому думают. Поэтому нужно делать все, чтобы обойти все риски. Павлу и его семье я желаю быстрого выздоровления, чтобы у них в легкой форме все прошло, а Паше скорейшего возвращения на поле. Он долго без футбола не может.