Грилиш: «Я люблю давление трибун»

Капитан «Астон Виллы» заявил, что давление гостевых трибун подстегивает его играть еще лучше.

Я преуспеваю в том, чтобы играть перед большим количеством фанатов. Перед домашними болельщиками или болельщиками гостей. Я бы предпочел, чтобы фанаты были на стадионе.

Я люблю давление трибун. Я помню, когда я был ребенком Криштиану Роналду [будучи игроком МЮ ] приезжал на «Вилла Парк» [стадион «Астон Виллы»], и фанаты привыкли к нему.

Роналду умел справляться с давлением, и это то, что я пытаюсь сделать. Я стараюсь изжить ненависть от фанатов. Когда же дело доходит до домашних игр, то я очень люблю болельщиков «Астон Виллы».