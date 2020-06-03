ГлавнаяНовости

Грилиш: «Я люблю давление трибун»

сегодня, 11:22

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш заявил, что давление гостевых трибун подстегивает его играть еще лучше.

Я преуспеваю в том, чтобы играть перед большим количеством фанатов.  Перед домашними болельщиками или болельщиками гостей. Я бы предпочел, чтобы фанаты были на стадионе.

Я люблю давление трибун. Я помню, когда я был ребенком Криштиану Роналду [будучи игроком МЮ] приезжал на «Вилла Парк» [стадион «Астон Виллы»], и фанаты привыкли к нему.

Роналду умел справляться с давлением, и это то, что я пытаюсь сделать. Я стараюсь изжить ненависть от фанатов. Когда же дело доходит до домашних игр, то я очень люблю болельщиков «Астон Виллы».

Напомним, что главным претендентом на покупку Грилиша является «Манчестер Юнайтед».

Все новости
Министр здравоохранения: «Гасперини действовал безответственно»
Сегодня, 17:10 Комментарии1
Помощник тренера «Байера»: «Хаверц обладает элегантностью Зидана»
Сегодня, 16:04 Комментарии3
Игало: «Мы приближаемся к игровой форме, всё идет хорошо»
Сегодня, 15:35 Комментарии3
Бербатов: «Возвращение Погба — это мощный импульс»
Сегодня, 15:30 Комментарии2
Грилиш: «Мы хотим избежать вылета ради нашего тренера»
Сегодня, 14:48 Комментарии3
Игало — о продлении аренды: «Я действительно счастлив»
Сегодня, 13:45 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Youngberg
Youngberg
сегодня в 11:54
нормальное желание Грилиша
Bikzon
Bikzon
сегодня в 11:22
Это нормально для игрока.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100