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Тер Штеген: «Хотим в Лиге чемпионов пройти дальше»

сегодня, 10:13

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген признался, что его команда готова бороться с «Наполи» за проход в следующую стадию Лиги чемпионов. 

В этом сезоне физически мы редко бывали на пике формы, но «Реал», конечно же, не даст нам расслабиться в Ла Лиге. Что касается Лиги чемпионов, то у нас есть возможность пройти дальше, и мы хотим этим воспользоваться. 

Новый футбол, очевидно, будет другим. Игра без болельщиков не так прекрасна, но мяч снова будет катиться по полю, и это то, чего мы хотим.

Ранее тер Штеген рассказал о своем будущем

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:22
Наполи может и пройдёте, а что дальше.
drug01
drug01
сегодня в 10:16
Планы хорошие удачи
drug01
drug01
сегодня в 10:15
Молодцы удачи дальше
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