Тер Штеген: «Хотим в Лиге чемпионов пройти дальше»

Голкипер «Барселоны» признался, что его команда готова бороться с «Наполи» за проход в следующую стадию Лиги чемпионов.

В этом сезоне физически мы редко бывали на пике формы, но «Реал», конечно же, не даст нам расслабиться в Ла Лиге. Что касается Лиги чемпионов, то у нас есть возможность пройти дальше, и мы хотим этим воспользоваться.

Новый футбол, очевидно, будет другим. Игра без болельщиков не так прекрасна, но мяч снова будет катиться по полю, и это то, чего мы хотим.