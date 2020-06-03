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Скалони допустил, что Лаутаро не будет гарантировано место в основе «Барсы»

сегодня, 07:58

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о том, что его подопечный, форвард «Интера» Лаутаро Мартинес рискует получать меньше игровой практики в случае перехода в «Барселону».

Играть с Месси, несомненно, будет лучше для него. Но ему придётся бороться за своё место, как он делал это в «Интере».

Мы должны сохранять спокойствие. Если Лаутаро сменит команду, возможно, ему не будет гарантировано место в основе, но это не повлияет на нас, пока у него есть достаточное количество минут на поле, которое позволит ему оставаться в хорошей форме.

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио ранее заявил, что клуб не собирается отпускать Мартинеса в «Барселону», и «сине-гранатовым» придётся выплатить сумму отступных за 22-летнего аргентинца.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 09:20
Ну Гризманна он точно вытеснит, так что с игровым временем должно быть все в порядке.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:41
Месси пропихнет своего в состав.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 08:15
Может и наоборот....как будет играть
shlomo
shlomo
сегодня в 07:59
Как себя покажет на заменах....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:59
тут сложно угадать))
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