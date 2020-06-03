Скалони допустил, что Лаутаро не будет гарантировано место в основе «Барсы»

Главный тренер сборной Аргентины высказался о том, что его подопечный, форвард «Интера» рискует получать меньше игровой практики в случае перехода в «Барселону».

Играть с Месси, несомненно, будет лучше для него. Но ему придётся бороться за своё место, как он делал это в «Интере».

Мы должны сохранять спокойствие. Если Лаутаро сменит команду, возможно, ему не будет гарантировано место в основе, но это не повлияет на нас, пока у него есть достаточное количество минут на поле, которое позволит ему оставаться в хорошей форме.