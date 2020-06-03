Скалони допустил, что Лаутаро не будет гарантировано место в основе «Барсы»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о том, что его подопечный, форвард «Интера» Лаутаро Мартинес рискует получать меньше игровой практики в случае перехода в «Барселону».
Играть с Месси, несомненно, будет лучше для него. Но ему придётся бороться за своё место, как он делал это в «Интере».
Мы должны сохранять спокойствие. Если Лаутаро сменит команду, возможно, ему не будет гарантировано место в основе, но это не повлияет на нас, пока у него есть достаточное количество минут на поле, которое позволит ему оставаться в хорошей форме.
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио ранее заявил, что клуб не собирается отпускать Мартинеса в «Барселону», и «сине-гранатовым» придётся выплатить сумму отступных за 22-летнего аргентинца.