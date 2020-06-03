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Ганский журналист: «Партей будет играть в „Арсенале“ в следующем сезоне»

сегодня, 09:39

Полузащитник «Атлетико» Томас Партей хочет продолжить карьеру в «Арсенале». Об этом сообщает ганский спортивный журналист Эков Амоаси.

Амоаси рассказал, что 26-летний хавбек «матрасников» даже встречался со своим соотечественником Майклом Эссьеном, который известен по своим выступления за «Челси», чтобы узнать у него о тонкостях игры в АПЛ.

По словам близкого к Томасу источника, он хочет выступать за «Арсенал». Ожидайте, что Партей будет играть в «Арсенале» в следующем сезоне. Ожидайте, что он будет в Англии, я вас уверяю в этом.

На прошлой неделе мне сказали, что Майкл Эссьен связался с ним, и я не удивлен, потому что близкие источники говорят мне, что Партей хочет играть в Англии и отдает предпочтение переходу именно в «Арсенал».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:29
Осталось добиться желания канониров приобрести Томаса.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:05
Хочет, еще не значит что получится.
beefs
beefs
сегодня в 09:41
хотеть не вредно...
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