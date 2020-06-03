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Пирес хочет начать тренерскую карьеру

сегодня, 08:46

Экс-полузащитник «Арсенала» Робер Пирес намерен стать тренером.

Есть люди, которые приняли решение стать тренером, спортивным директором или консультантом. Я выбрал свой путь, и он позволяет мне оставаться в футболе.

Но я думаю, что быть тренером - это хорошая работа, даже если она трудна. Я думаю, что в ближайшие годы я пройду тренерские курсы. Я планирую сделать это в Испании.

Я не могу сказать, какую команду я собираюсь тренировать. Честно говоря, я не могу выбрать. Вы не можете знать, кого вы будете тренировать. Позвольте мне привести пример Сабри Ламучи [тренер «Ноттингем Форест»], который очень счастлив на Чемпионшипе в «Ноттингем Форест».

Я мог бы сказать вам, что я собираюсь тренировать «Арсенал», «Мец», «Реймс», «Марсель» или «Вильярреал», но нет, я не скажу этого. Все это сложная ситуация.

Напомним, что ранее Пирес не собирался начинать тренерскую карьеру.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:47
пусть попытается ))удачи
Мaлик
Мaлик
сегодня в 08:47
Удачи ему на этом поприще
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